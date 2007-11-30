Гриценко: якщо з’являється «якщо», то коаліції не буде
Міністр обіцяв свій голос Яценюку
Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Арсенія ЯЦЕНЮКА буде обрано головою Верховної Ради лише за умови одностайного голосування членів фракції “Наша Україна – Народна самооборона” за його кандидатуру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після відкриття виставки «Військова символіка України» у Центральному музеї Збройних Сил України, відповідаючи на запитання УНІАН, чи оберуть А.ЯЦЕНЮКА спікером парламенту.
«Я думаю, якщо буде прийнято рішення фракції, то воно буде одностайним. І він (А.ЯЦЕНЮК) буде обраний. Я свій голос за нього віддам», - сказав А.ГРИЦЕНКО.
«Тільки одностайне голосування може забезпечити стійкість коаліції, якщо з’являється «якщо», то коаліції не буде», - додав він.