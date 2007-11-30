Гриценко: якщо з’являється «якщо», то коаліції не буде

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Арсенія ЯЦЕНЮКА буде обрано головою Верховної Ради лише за умови одностайного голосування членів фракції “Наша Україна – Народна самооборона” за його кандидатуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після відкриття виставки «Військова символіка України» у Центральному музеї Збройних Сил України, відповідаючи на запитання УНІАН, чи оберуть А.ЯЦЕНЮКА спікером парламенту.

«Я думаю, якщо буде прийнято рішення фракції, то воно буде одностайним. І він (А.ЯЦЕНЮК) буде обраний. Я свій голос за нього віддам», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Тільки одностайне голосування може забезпечити стійкість коаліції, якщо з’являється «якщо», то коаліції не буде», - додав він.