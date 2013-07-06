Янукович вважає, що Охендовський забезпечить демократичні вибори
17:23, 06 липня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав Михайла Охендовського з обранням на посаду голови Центральної виборчої комісії.
Михайло Охендовський
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
«Це свідчення визнання Вашого авторитету серед колег та високого професіоналізму. Переконаний, що Ваш багаторічний досвід стане надійною запорукою забезпечення демократичних виборів в Україні», - зазначив глава держави у своєму привітанні і побажав Охендовському на його відповідальній посаді плідної роботи на благо українського народу.
Нагадаємо, Михайло Охендовський був обраний головою ЦВК у суботу, 6 липня, шляхом таємного голосування. За його кандидатуру проголосували 11 з 14 членів комісії.
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