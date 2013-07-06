Янукович вважає, що Охендовський забезпечить демократичні вибори

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Це свідчення визнання Вашого авторитету серед колег та високого професіоналізму. Переконаний, що Ваш багаторічний досвід стане надійною запорукою забезпечення демократичних виборів в Україні», - зазначив глава держави у своєму привітанні і побажав Охендовському на його відповідальній посаді плідної роботи на благо українського народу.

Нагадаємо, Михайло Охендовський був обраний головою ЦВК у суботу, 6 липня, шляхом таємного голосування. За його кандидатуру проголосували 11 з 14 членів комісії.