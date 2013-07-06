Охендовський став головою ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні шляхом таємного голосування за його кандидатуру проголосували 11 членів ЦВК з 14 присутніх.

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Член ЦВК Ігор Жиденко перебуває у відпустці.

За результатами голосування 2 бюлетені були визнані недійсними, оскільки не мали жодної відмітки.

Ще в одному бюлетені була поставлена відмітка навпроти графи “не підтримую жодного кандидата”.