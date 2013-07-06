Охендовський став головою ЦВК
14:36, 06 липня 2013Політика
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Головою Центральної виборчої комісії обрано Михайла Охендовського.
Михайло Охендовський
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні шляхом таємного голосування за його кандидатуру проголосували 11 членів ЦВК з 14 присутніх.
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Член ЦВК Ігор Жиденко перебуває у відпустці.
За результатами голосування 2 бюлетені були визнані недійсними, оскільки не мали жодної відмітки.
Ще в одному бюлетені була поставлена відмітка навпроти графи “не підтримую жодного кандидата”.
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