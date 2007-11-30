Харківська облрада визнала ОУН-УПА “воюючою стороною”...

Харківська обласна рада визнала ОУН-УПА “воюючою стороною на боці фашистської Німеччини”.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на сесії облради 29 листопада.

Депутати визначили, що на території Харківської області ОУН-УПА – “це формування, які підпорядковувались командуванню фашистської Німеччини та використовувались ним під час Другої Світової війни проти Радянського Союзу і держав антигітлерівської коаліції».

У зверненні, прийнятому з цього приводу Харківською облрадою, зазначено, що «в Україні здійснюються спроби переглянути історію, а на Харківщині мають місце випадки встановлення пам`ятних знаків, присвячених профашистським угрупованням та їх керівникам. Ці процеси ініціюються особисто Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ».

Депутати розцінили такі дії “як спробу нав`язати українському суспільству бачення подій в роки Великої Вітчизняної війни з точки зору обмеженої групи осіб, які винні в скоєнні найжахливіших злочинів проти світу і людства».

Як стверджують депутати облради, «спроби реабілітації колабораціонізму та зрадництва ведуть до розбрату, загрожують майбутньому України».

Харківська обласна рада закликала владні органи «не допускати героїзації ОУН-УПА та запропонувала органам влади області демонтувати в разі наявності будь-які пам`ятні знаки, встановлені на честь ОУН-УПА чи їх бойовиків».

Довідка. УНІАН. На сьогодні Харківська обласна рада нараховує 149 депутатів. Її більшість становлять представники Партії регіонів – до фракції ПР входять 83 депутати.