Відкрилась виставка «Військова символіка України»

З 30 листопада 2007 року по 1 березня 2008 року у Центральному музеї Збройних Сил України буде представлена виставка «Військова символіка України», що присвячується Дню Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, експозиція виставки висвітлює основні етапи створення та розвитку символіки військових формувань України з 1914 по 2006 рік.

Виставка «Військова символіка України» вперше представляє широкому загалу комплекс сучасної військової символіки, який включає в себе прапори, державні та відомчі нагороди й відзнаки, знаки класної кваліфікації, нарукавні знаки, зразки уніформи різних формувань.

Виставка створена завдяки багаторічній співпраці музею ЗСУ та держпідприємства «Укроборонсервіс».

Як зазначив на церемонії відкриття виставки міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, дуже символічно, що ця виставка відкривається напередодні 16-ї річниці проведення всеукраїнського референдуму щодо незалежності України та 16-ї річниці Збройних Сил України.

Він зазначив, що на виставці представлені всі види Збройних Сил, роди військ, символіка миротворчих підрозділів та інших військових формувань. Він наголосив, що проведення таких виставок дуже корисне як для військових пенсіонерів, діючих військових та молоді, оскільки саме завдяки таким заходам покращується ставлення суспільства до Збройних Сил.

За словами А.ГРИЦЕНКА, завдяки таким заходам можна відновити повагу громадян до таких понять як «солдат», «громадянин», «патріот», «Батьківщина».

Виставка працюватиме щодня з 10.00 до 17.00, крім понеділка, у приміщенні Центрального музею ЗСУ за адресою: вул. Грушевського, 30/1.