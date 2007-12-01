Сівкович заперечує, що спіймався на підкупі

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Володимир СІВКОВИЧ називає провокацією звинувачення на його адресу в підкупі депутата від БЮТ.

Про це йдеться в коментарі В.СІВКОВИЧА, який передала УНІАН прес-секретар народного депутата Марина ВИШНЯК.

«Я добре пам’ятаю цю розмову. Ця розмова з депутатом із БЮТ – ЗАБЗАЛЮКОМ - відбулася на минулому тижні на прохання народного депутата ШЕПЕЛЄВА (член фракції БЮТ. – УНІАН). ШЕПЕЛЄВ сказав, що у ЗАБЗАЛЮКА якісь проблеми, і попросив із ним зустрітися”, - говорить В.СІВКОВИЧ.

За його словами, «говорили як два депутати: про політичну ситуацію і про розвиток подій в країні, а не про якийсь підкуп і гроші. БЮТу просто потрібна була провокація, і вони застосували спецтехніку. Брехня про запис на мобільний телефон, така ж, як і про їхній «базар з депутатським товаром».

«Насправді це схоже на дитячі ігри в “агентів 007” – таке враження, що хтось просто не награвся в дитинстві. В кінці кінців, депутати не дрова – щоб їх купувати”, - заявляє В.СІВКОВИЧ. “БЮТ систематично плюндрує статус як народного депутата України, так і самої Верховної Ради. Не розумію, як можна так на самих себе гадити», - обурюється народний депутат.

Найближчим часом народний депутат В.СІВКОВИЧ чекає від БЮТ заяви до Генеральної прокуратури з заявами та всіма матеріалами, йдеться в коментарі. «Тільки впевнений, що справа може повернутися так, що вийдуть на самих себе», - зазначає В.СІВКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, на прес-конференції народний депутат, член фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ заявив, що Блок Юлії Тимошенко найближчим часом має намір передати до СБУ документальні факти та відео-зйомку з фактами підкупу народних депутатів з метою нестворення коаліції. В ході прес-конференції були оприлюднені 4 невеликі відео-сюжети, які свідчать про факти переговорів з депутатами БЮТ відносно того, аби вони не підписували угоду про створення коаліції. У цих відео-сюжетах з боку переговорників фігурують нібито Олег НАДОША (№183, Партія регіонів), Сергій ТИХОНОВ (помічник віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА), Володимир СІВКОВИЧ (№79, Партія регіонів) та Михайло БРОДСЬКИЙ (один з лідерів Партії вільних демократів).

Як розповів народний депутат від БЮТ Віктор УКОЛОВ, той обсяг записів, який був оприлюднений сьогодні, не є повним. Він наголосив, що низька якість записів пов’язана з тим, що зазвичай депутати від БЮТ це знімали на відеокамери, які розміщуються в мобільних телефонах.