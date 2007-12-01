Палата депутатів парламенту Чехії прийняла постанову щодо Голодомору

30 листопада ц.р. Палата депутатів парламенту Чеської Республіки прийняла постанову щодо Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у документі вищого законодавчого органу Чеської Республіки зазначено, що цю трагедію навмисно та цілеспрямовано спричинив злочинний тоталітарний сталінський режим, щоб зламати опір українського народу проти насильної колективізації та знищити його національну гідність.

Як повідомляв УНІАН, День пам`яті жертв голодоморів, згідно з указом Президента від 26 листопада 1988 року, відзначається щороку у четверту суботу листопада.