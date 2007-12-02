Тимошенко розповіла про телефонну розмову з Ющенком

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що після створення демократичної коаліції досі не мала зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

«Ми не мали зустрічі з Президентом. Як завжди ідуть чутки, плітки, хтось щось домислює», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона запевнила, що одразу після створення коаліції мала телефонну розмову з Главою держави. «Під час цієї розмови я привітала Президента від всього серця зі створенням демократичної коаліції», - наголосила лідерка БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що ця розмова «була виключно дружньою і теплою».