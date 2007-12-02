Тимошенко розповіла про телефонну розмову з Ющенком
20:12, 02 грудня 2007Політика
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Лідер БЮТ привітала Президента
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що після створення демократичної коаліції досі не мала зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.
«Ми не мали зустрічі з Президентом. Як завжди ідуть чутки, плітки, хтось щось домислює», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона запевнила, що одразу після створення коаліції мала телефонну розмову з Главою держави. «Під час цієї розмови я привітала Президента від всього серця зі створенням демократичної коаліції», - наголосила лідерка БЮТ.
Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що ця розмова «була виключно дружньою і теплою».
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