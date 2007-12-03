Партія регіонів бойкотуватиме голосування за спікера

Партія регіонів не братиме участі у голосуванні по кандидатурі спікера Верховної Ради. Про це заявив Михайло Чечетов, депутат ВР від Партії регіонів в програмі "Киевский час" на каналі RTVi.

За словами Чечетова, Партія регіонів нічого не має проти Арсенія Яценюка, кандидатуру якого демократична коаліція розглядає як спікера парламенту, але "але тут йдеться не про оцінку конкретної людини, а про політичну відповідальність". "Політичною відповідальністю" Чечетов назвав здатність коаліції провести голосування самостійно, без ПР.

Чечетов запевнив, що "якби Партія регіонів була ядром правлячої коаліції (оскільки ми є переможцями виборів), тоді б так само з симпатією розглядалася кандидатура Яценюка, і він би мав великі шанси на підтримку", але в нинішній ситуації "ПР перевірятиме на міцність новостворену коаліцію".

"Навряд чи витримає іспит на міцність коаліція, створена за ініціативою лідерів... примусовим методом – з-під палиці заганяли, і ще гамівну сорочку у вигляді імперативного мандата одягали на кожного депутата, щоб він не втік і від ноги Тимошенко не відійшов", - сказав представник ПР.

"Зараз, коли йдеться про політичну відповідальність, хай сама коаліція продемонструє свою силу і відповідно до регламенту проголосує таємним голосуванням за обрання пана Яценюка на пост спікера. Це перший іспит, другий буде голосуванням на пост прем`єр-міністра. Якщо голосування пройде успішно, ми офіційно оголошуємо, що ми йдемо в опозицію", - повідомив Чечетов.

"Ми взагалі не братимемо участь в голосуванні", - заявив Чечетов. На запитання ведучого, чи 100% це рішення, він відповів: "Звичайно. Якщо не обирають, ми їх поздоровляємо і йдемо в опозицію".

Newsru.ua