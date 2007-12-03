Тимошенко хоче відкрито проголосувати за Яценюка

Блок Юлії Тимошенко наполягатиме на відкритому голосуванні під час обрання голови Верховної Ради України.

Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

«Єдине б чого мені хотілося, щоб голосування за спікера було не таємним, а було б поіменним, щоб була видна позиція кожного народного депутата», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це буде перший крок до відмови від «підковдрових, таємних голосувань». «Я хочу, щоб всі депутати відповідали за свій голос», - уточнила лідер БЮТ.

Вона нагадала, що за коаліційною угодою кандидатура спікера відноситься до квоти блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що всі 156 народних депутатів з її фракції одностайно проголосують за обрання Арсенія ЯЦЕНЮКА спікером.

При цьому вона зауважила, що у вівторок, 4 грудня, о 9.00 відбудеться зустріч фракції БЮТ з А.ЯЦЕНЮКОМ перед обранням його головою Верховної Ради.