Єхануров розповів, після яких слів Президента він підписав угоду з БЮТ

Єхануров підписав коаліційну угоду між «НУ-НС» і БЮТ з серйозними застереженнями, але обіцяє, що демократична коаліція і Юлія Тимошенко особисто не отримають від нього ніж у спину. Про це народний депутат розповів в інтерв`ю газеті "Дело".

На запитання кореспондента, як же все-таки президент переконав його підписати коаліційну угоду, Єхануров відповів: "Це були аргументи державного значення. А я — державна людина. Державні справи для мене — над усе, тому я без всяких. На мене найбільше враження справила фраза президента, яка, напевно, була ключовою: «За майже три роки свого президентства я жодного разу не мав пропрезидентської більшості і не провів жодного доленосного для країни рішення в парламенті». У мене не було аргументів. У зв`язку з цим можна було поступитися.

Інша справа, що потрібно було встановити деякі «запобіжники», «коридори» для реформ. Це речі, за які я боротимуся, але вже в рамках коаліції. Якщо я підписався, то працюватиму. Але коли мова зайде про програму дій уряду, то ми знову дискутуватимемо з Юлією Володимирівною.

Окремі пункти угоди я не підтримую. Наприклад, імперативний мандат. За нього я не збираюся голосувати. І не буду. Але можу сказати точно: від мене коаліція не отримає ніж в спину. Ні Юлія Володимирівна, ні її оточення. "