Тимошенко піде з посади голови уряду, якщо не віддасть людям гроші

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що піде з посади голови уряду, якщо за два роки їй не вдаться повернути громадянам їхні заощадження в Ощадбанку СРСР.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що сьогодні не виборча кампанія і у неї немає потреби говорити про ті речі, які БЮТ не збирається виконувати. «Ми повернемо заощадження за два роки. Якщо ми не повернемо ці заощадження, це означає, що ми складемо свої повноваження і підемо з влади», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що всі політики мають відповідати за свої передвиборчі обіцянки. Водночас лідер БЮТ не уточнила, яка саме сума заощаджень підлягає поверненню. «Ніхто сьогодні не знає, скільки реально вкладників претендують на повернення цих заощаджень, який сьогодні борг у держави», - наголосила вона. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сума буде оголошена одразу після того, як буде проведена перереєстрація вкладників.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила переконання, що повернути заощадження можна і протягом одного року, якщо припинити «чорну приватизацію, що триває 17 років». «Я налаштована нарешті, якщо станеться так, що наша команда прийде до влади, дійсно серйозно продемонструвати, які ресурси має країна, про які люди не знають», - наголосила лідер БЮТ.