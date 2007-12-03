Президент лякає губернаторів: ви покладете свої голови

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє звільняти голів обласних державних адміністрацій за невиконання покладених на них обов`язків з поліпшення умов життя інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні перед початком всеукраїнської наради «Безбар’єрна Україна» за участю представників органів державної влади, у тому числі голів ОДА, та громадських організацій інвалідів.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що, незважаючи на велику проведену роботу, говорити про суттєве поліпшення життя інвалідів зарано.

«Шановні колеги, ви покладете свої голови, свої професії, якщо ви не будете чутливі до виконання всіх указів Президента, всіх рішень, які ми будемо в черговий раз приймати на сьогоднішній нараді», - сказав він, звертаючись до губернаторів.

«Я переконаний, що українську владу не повинна представляти бездушна, черства людина», - підкреслив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, починаючи з 2004 року було зроблено багато зрушень, зокрема, усі соціальні програми були переглянуті і було збільшено втричі виплати для інвалідів, але цього недостатньо. «Отримувати сьогодні від 500 до 800 грн. - це недостатня відповідь до статусу цих людей», - заявив Президент.

Він зауважив, що попереду ще дуже багато роботи, починаючи від комунального, житлового секторів і закінчуючи державними установами.

В.ЮЩЕНКО також піддав жорсткій критиці те, що у державних установах досі відсутні спеціальні входи для інвалідів. Зокрема, він розкритикував те, що інвалідам для того, щоб зайти в Український дім у Києві (де проходить нарада «Безбар’єрна Україна»), повинні рухатись через боковий вхід, а не центральний.

«Я переконаний, що в Українському домі, у Секретаріаті Президента, в уряді, у всіх центральних владних установах все потрібно починати з того, щоб на самому парадному вході інвалід, який проживає в Україні, інвалід має можливість дійти до самого першого кабінету», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент з нагоди Міжнародного дня інвалідів нагородив активістів руху інвалідів найвищими державними нагородами.