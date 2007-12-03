Янукович проситиме допомоги у Росії, Польщі, Німеччини і США

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що якщо знадобиться піти на закриття шахти імені О.Засядька, це буде зроблено, щоб не допустити надалі загибелі людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Донецьку на шахті імені О.Засядька після засідання Урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків аварій на шахті.

«Сьогодні йшлося про те, щоб не допустити надалі загибелі людей, і про все, що для цього потрібно буде зробити. І якщо потрібно буде піти на закриття шахти, ми підемо на це», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він наголосив, що шахта імені О.Засядька щорічно видобуває 3 млн. тонн вугілля.

«Враховуючи те, що в Україні дефіцит 6 млн. тонн коксівного вугілля, звичайно, ми зустрінемось з колосальними економічними проблемами», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також повідомив, що зараз шахта зупинена, і під землею перебувають тільки три людини, які підтримують режим водовідливу.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що доти, доки не буде з`ясовано всі обставини третього вибуху, роботи на шахті не поновляться.

Він також відзначив, що вже зателефонував прем`єр-міністру Росії Віктору ЗУБКОВУ і обговорив з ним питання надання міжнародної допомоги в розслідуванні причин вибухів на шахті. В.ЯНУКОВИЧ додав, що також звертатиметься з проханнями надати наукове сприяння до фахівців Польщі, Німеччини і США. Посилаючись на експертів, він сказав, що аварія викликала дуже багато питань, на які поки що немає відповідей.

«Таких явищ ми раніше не спостерігали», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. З посиланням на слова гірських фахівців він вказав, що в шахті відбуваються явища, з якими до цього моменту вчені не зустрічалися.

«Суміші газів дають абсолютно інший відсоток загоряння», - уточнив глава уряду.

За його словами, серед радикальних способів боротьби з такими проявами пропонується затопити крило шахти по пластах L1 і L8.

Як повідомляв УНІАН, вночі 18 листопада в 13-й східній лаві шахти імені О.Засядька відбувся перший вибух метано-повітряної суміші, в результаті якого загинув 101 гірник і госпіталізовані 40 гірників.

1 грудня о 5.55 на горизонті 1078 м в 13-й східній лаві цієї ж шахти в ізольованому просторі аварійної ділянки стався другий вибух метано-повітряної суміші, на момент якого на ділянці працювали 63 гірники. Загалом у шахті працювали 385 гірників, вони були виведені на поверхню. За медичною допомогою звернулися 56 гірників, з них госпіталізовано 50 гірників (9 гірників - у стані середньої тяжкості, 41 -у задовільному стані).

2 грудня о 21.20 на аварійній ділянці шахти імені О.Засядька стався третій вибух метано-повітряної суміші, в результаті чого загинули 5 гірників, ще 66 госпіталізовано.

Загалом, станом на 7.00 понеділка, внаслідок першого і третього вибухів загинули 106 гірників. На лікуванні після трьох вибухів перебувають 156 шахтарів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на негайному повному закритті шахти імені О.Засядька до з`ясування всіх обставин і причин трагедій. Він також вимагає невідкладного проведення службового розслідування дій посадовців, в т.ч. керівників відповідних державних органів, які допустили службову недбалість, дозволили роботу шахти до з`ясування причин першої трагедії (18 листопаду).