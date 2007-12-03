Зварича зацікавила ідея Тимошенко

Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ вважає ”цікавою” ідею щодо голосування за керівництво Верховної Ради у відкритому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, «ідея цікава, і якщо абстрагуватись від політичної ситуації, то виходить, що практично всі кадрові призначення у Верховній Раді України, крім її керівництва, відбуваються у відкритому режимі».

Він вважає за доцільне вивчення питання застосування процедури ад-хок щодо можливості голосування в сесійній залі, а не бюлетенями в таємному режимі.

Водночас Р.ЗВАРИЧ додав: «я ще до кінця не переконався, до кінця не проаналізував сам регламент ВР у цій частині».

Він вважає, що оскільки йдеться про єдине кадрове питання, яке вирішується у закритому режимі, то тут можна дискутувати. Також він не виключив, що завтра є всі перспективи винесення питання обрання керівництва ВР на розгляд парламенту.