Україна подала заявку на проведення чемпіонату Європи з гандболу

Як йдеться в офіційному релізі федерації, президент ФГУ Віталій Третьяков сподівається, що слідом за футбольним і баскетбольним Євро Україна одержить право провести і гандбольний чемпіонат континенту.

На тему: «ЄвроБаскет 2015» підписав угоди з усіма аренами

”Чом би нам не скористатися позитивним досвідом проведення футбольного Євро-2012? До того ж, у 2015 році в Україні відбудеться чемпіонат Європи з баскетболу. Завдяки цьому у нас з`явиться багато сучасних спортивних арен. Ми вже зараз активно спілкуємося з організаторами баскетбольного Євро, щоб при будівництві нових спортивних споруд були враховані і наші гандбольні інтереси ”, - сказав Третьяков.

Також президент ФГУ розповів про своє спілкування з керівництвом Європейської гандбольної федерації. ”Президент ЄГФ Жан Бріо був запрошений і відвідав Україну в листопаді 2012 року під час проведення ювілейного Кубка Турчина. Керівник Європейської федерації гандболу дуже позитивно поставився до нашої заявки. До того ж, перемога в тендері на проведення Євро-2018 з гандболу стане ще одним серйозним кроком України на шляху популяризації цього виду спорту”, - вважає Третьяков.

Нагадаємо, що минулого року фінальну частину чемпіонату Європи з гандболу серед жіночих збірних приймала Сербія. У 2014 році чемпіонат відбудеться в двох країнах - Хорватії тьа Угорщині, а в 2016 році господинею Євро буде Швеція.