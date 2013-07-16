Янукович привітав бухгалтерів і нагадав, куди ми йдемо

Як ідеться у вітанні, текст якого розміщено на сайті Президента, «ефективна робота бухгалтерських служб є запорукою оптимізації господарських, інвестиційних та фінансових процесів на підприємствах, в установах і організаціях, без чого неможливий сталий соціально-економічний розвиток нашої держави».

Янукович зауважив: «Переконаний, що ви і надалі докладатимете всіх зусиль для удосконалення бухгалтерського обліку й звітності з урахуванням міжнародних стандартів та інтеграції нашої країни до Європейського Союзу».