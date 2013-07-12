Експерт: У Росії починається тиха паніка через можливість асоціації України з ЄС

Таку думку висловив політолог Олександр Палій.

"У Росії починається тиха паніка через те, що не зважаючи ні на які маразми української влади та спроби ставити "палиці в колеса", Україна рухається до підписання угоди з Євросоюзом. Свого часу Дмитро Медведєв уже роздавав ордени розвідувальним керівникам за зрив руху України до НАТО. Зараз Росія мріє про такий же результат щодо ЄС. Звідси всі страшилки: заяви про те, що вони не будуть закачувати газ в українські газосховища, про економічні санкції", - сказав експерт у коментарі Gazeta.ua.

За словами експерта, якщо Україні вдасться витримати цей тиск, то у країни з’являться серйзні шанси на покращення рівня життя, як це уже відбулося у сусідніх Польщі, Угорщині та Чехії.

"Зараз для України головне - не дати себе "зжерти": не йти на конфлікти, але й не поступатися у стратегічних речах. В середині 90-х Єльцин малював так звану червону лінію у Європі. Через неї Польщі, Чехії, Угорщині не можна було переходити - вступати до Євросоюзу та НАТО. Ці країни знехтували погрозами і зараз нормально живуть. У Польщі середній дохід на душу населення суттєво більший, аніж в Росії. Це все результат того, що у політичних еліт вистачило твердості витримати залякування. Треба рухатися у відповідності до своїх інтересів", - зазначив Палій.