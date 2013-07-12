Експерт: У Росії починається тиха паніка через можливість асоціації України з ЄС
Росія докладає зусиль, аби зірвати заплановане на листопад підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Таку думку висловив політолог Олександр Палій.
"У Росії починається тиха паніка через те, що не зважаючи ні на які маразми української влади та спроби ставити "палиці в колеса", Україна рухається до підписання угоди з Євросоюзом. Свого часу Дмитро Медведєв уже роздавав ордени розвідувальним керівникам за зрив руху України до НАТО. Зараз Росія мріє про такий же результат щодо ЄС. Звідси всі страшилки: заяви про те, що вони не будуть закачувати газ в українські газосховища, про економічні санкції", - сказав експерт у коментарі Gazeta.ua.
За словами експерта, якщо Україні вдасться витримати цей тиск, то у країни з’являться серйзні шанси на покращення рівня життя, як це уже відбулося у сусідніх Польщі, Угорщині та Чехії.
"Зараз для України головне - не дати себе "зжерти": не йти на конфлікти, але й не поступатися у стратегічних речах. В середині 90-х Єльцин малював так звану червону лінію у Європі. Через неї Польщі, Чехії, Угорщині не можна було переходити - вступати до Євросоюзу та НАТО. Ці країни знехтували погрозами і зараз нормально живуть. У Польщі середній дохід на душу населення суттєво більший, аніж в Росії. Це все результат того, що у політичних еліт вистачило твердості витримати залякування. Треба рухатися у відповідності до своїх інтересів", - зазначив Палій.