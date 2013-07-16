Держстат твердить, що лише 1,7% працездатних українців безробітні

В абсолютних цифрах кількість безробітних у червні становила 465,3 тис. чоловік проти 501 тис. чоловік у травні.

Кількість безробітних, які одержують допомогу, в червні становила 360,3 тис. чоловік (у травні - 384,3 тис. чоловік). Середня сума щомісячної виплати скоротилася на 32 грн і в червні становила 1087 грн.

Конкурс на 10 вакантних місць становив 59 чоловік.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в травні знизився до 1,8% від загальної кількості працездатного населення з 1,9% у квітні. Середня сума щомісячної виплати в травні становила 1119 грн. Конкурс на 10 вакантних місць у травні становив 67 чоловік.