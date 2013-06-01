Євростат порахував євробезробітних

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у квітні не змінився порівняно з березнем, зберігшись на рівні 11,0%.

У квітні 2013 року найнижчий рівень безробіття було зареєстровано в Австрії (4,9%), Німеччині (5,4%) і Люксембурзі (5,6%).

Найвищий рівень безробіття в квітні 2013 року було зареєстровано в Греції (27,0% в лютому 2013 року), Іспанії (26,8%) і Португалії (17,8%).

За даними Євростату, в цілому в квітні не мали роботи 19,375 млн. чоловік у зоні євро, і 26,588 млн. чоловік в ЄС-27.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.