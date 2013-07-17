Могильов розказав Януковичу про покращення з пляжами

17:35, 17 липня 2013
Політика
380 0

Голова Ради міністрів Криму запевняє, що кількість доступних пляжів на півострові зростає.

Могильов звітував перед Президентом

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов запевняє Президента України Віктора Януковича, що кількість доступних для гостей і жителів півострова пляжів порівняно з 2009 роком зросла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі голова Ради міністрів АРК доповів главі державі про ситуацію щодо доступу до пляжів на морському узбережжі, а також про заходи щодо безпеки відпочивальників.

«Кількість пляжів, доступних у Криму, в порівнянні з 2009 роком зросла. Тоді було 69, нині – близько 300. Роботи зроблено чимало», - зазначив Могильов після зустрічі з Президентом. Могильов також повідомив, що за 2013 рік Крим відвідали уже майже 2 млн туристів.

На тему: Могильов надрукує 180 тисяч шкільних щоденників з ініціативами Януковича

За його словами, під час зустрічі йшлося також про заходи протипожежної безпеки. Голова Ради міністрів Криму зазначив, що робота в цьому напрямку посилюватиметься, адже пік пожежонебезпечного періоду ще попереду. «Кількість загорянь значно зменшилася у порівнянні з минулим роком», - підкреслив Могильов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter