Могильов розказав Януковичу про покращення з пляжами

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов запевняє Президента України Віктора Януковича, що кількість доступних для гостей і жителів півострова пляжів порівняно з 2009 роком зросла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі голова Ради міністрів АРК доповів главі державі про ситуацію щодо доступу до пляжів на морському узбережжі, а також про заходи щодо безпеки відпочивальників.

«Кількість пляжів, доступних у Криму, в порівнянні з 2009 роком зросла. Тоді було 69, нині – близько 300. Роботи зроблено чимало», - зазначив Могильов після зустрічі з Президентом. Могильов також повідомив, що за 2013 рік Крим відвідали уже майже 2 млн туристів.

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За його словами, під час зустрічі йшлося також про заходи протипожежної безпеки. Голова Ради міністрів Криму зазначив, що робота в цьому напрямку посилюватиметься, адже пік пожежонебезпечного періоду ще попереду. «Кількість загорянь значно зменшилася у порівнянні з минулим роком», - підкреслив Могильов.