Янукович готовий віддати ”Нашій Україні” посаду прем`єра

Партія регіонів готова на компроміси при формуванні коаліції з «Нашою Україною» з питання посади прем`єр-міністра, сказав в інтерв`ю інтернет-виданню «ForUm» лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«І попри те, що, як переможець на парламентських виборах, Партія регіонів має право на пост прем`єр-міністра, ми сьогодні усвідомлюємо необхідність компромісу, якщо він потрібний для оформлення коаліції, яка може і стане найефективнішим механізмом об`єднання країни» - сказав він.

За словами лідера партії, «є цілі в житті і політиці, які варті компромісів». Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, «такою метою для нас є нині поліпшення життя народу». Він наголосив, що Партія регіонів йшла на вибори з цим гаслом.

«Люди знають, що ми завжди дотримуємо слова. І для того, щоб насправді зробити можливим ефективне функціонування державної влади, яка повинна запрацювати для негайного вирішення нагальних проблем суспільства, ми готові заплатити цю ціну», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.