У Києві вночі Беркут побив трьох журналістів (відео)

Мітинг проводили жителі смт Врадіївка Миколаївської області, де в ніч з 26 на 27 червня співробітники міліції зґвалтували жінку. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти. Мітингувальники встановили намети.

Опівночі міліція почала зносити встановлені на площі Незалежності намети активістів. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Під руку потрапили і журналісти, які висвітлювали акцію протесту. Достовірно відомо, що постраждали три журналісти "5 каналу". Серед них - Андрій Ковальов. Лікарі зафіксували у нього забиття спини і голови, повідомляє Лівий берег.

"Зараз у лікарні. Болить спина. Вдарили по голові ..." Беркут "бив і штовхав безбожно з матюками. Налітали, два рази збивали з ніг. Підлітає ззаду. Один крикнув: "Журналіст, бл * ть! Та мені пох **, що ти журналіст. Думаєш, ти Бог?" Виводили людей - затримували. В один момент навіть тиснули і збили з ніг мене і Олександра Архата. Ми знімали, знову і знову поверталися на Майдан. Відірвали гудзик, забій спини, трохи побили по голові", - написав Ковальов в Facebook. Зараз він перебуває в лікарні.

Журналісти знімають побої і збираються писати заяви про злочин. Є підстави підозрювати міліціонерів у порушенні ст.ст. 171 і 364 Кримінального кодексу (перешкоджання журналістській діяльності, зловживання владою).