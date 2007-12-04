Яценюк обіцяє якнайшвидше зробити Тимошенко прем’єром
17:44, 04 грудня 2007Політика
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Кандидат у спікери назвав ключові елементи
|Арсеній Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні у ВР, відповідаючи на запитання народних депутатів.
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ключовим елементом формування коаліції є не тільки підписання угоди і обрання голови ВР, а й формування всіх органів виконавчої влади.
«Чим швидше буде сформований уряд і чим швидше ми подамо кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, тим буде кращий результат на 2008 рік», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
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