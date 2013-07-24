У Полтаві протестували проти «пакращення»

Як передає кореспондент УНІАН, на мітинг до стін мерії мешканців міста покликала Полтавська міська організація партії «УДАР». До мітингу також приєдналася партія «Свобода».

Більш як 150 полтавчан тримали в руках прапори партій і транспарант «Мамай - досить пАкращення!» і скандували на адресу мера міста Олександра Мамая: «Ганьба!»

Промовці критикували міську владу, зокрема, за підвищення проїзду в маршрутах з 2,00 грн до 2,50 грн.

«По-перше, перед тим, як підвищувати тарифи, міськвиконком повинен був провести громадське обговорення, чого не було зроблено. По-друге, нові тарифи потрібно узгоджувати з Антимонопольним комітетом. Олександр Мамай разом з іншими на засіданні міськвиконкому ухвалив рішення підняти тарифи. Вони вважають, що вони «царьки» і можуть все робити», – сказав учасник мітингу Єгор Мкртчян.

Наприкінці мітингу його учасники прийняли резолюцію з вимогами: скасувати незаконні тарифи за проїзд у розмірі 2,50 грн; відновити гаряче водопостачання в місті і пояснити, куди зникли гроші, які виділили на ремонт полтавських доріг.

Учасники акції заявили, що коли мер не виконає вимог протягом 10 днів, вони перекриють дорогу біля міськвиконкому, чим паралізують рух громадського транспорту.