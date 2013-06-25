Мер Полтави: Держказначейство не пропускає платежі по всій Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив журналістам.

Мер стверджує, що міські гроші не пропускає Держказначейство, і все, що робиться в Полтаві в плані ремонтів і розвитку інфраструктури, - все побудовано «на голому ентузіазмі».

«Зараз всі поставки бітуму, все, що робить в місті «МДЕУ» - все це робиться безоплатно. Є у нас 33 млн грн на ремонт доріг, це гроші громади міста, але Держказначейство не пропускає ці платежі, і така ситуація по всій Україні. Така сама ситуація і з будівництвом спорткомплексу на Петра Юрченка. Є 15 мільйонів, але знову ми не можемо їх одержати», - сказав Мамай.

Крім того, мер заявив, що місто не має можливості навіть використовувати гроші з депозитних рахунків, тому що ці гроші знову йдуть через Держказначейство.

Як повідомляв УНІАН, мер Кременчука Полтавської області Олег Бабаєв звернувся до Держказначейства з вимогою проводити оплату за виконані роботи, яка припинилася три тижні тому.

Він зазначив, що кременчуцька влада серйозно стурбована накопиченням неоплачених платежів, оскільки казначейство їх не пропускає, а, відповідно, ніхто не одержує проплат.