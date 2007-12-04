Депутат Кисельов пояснив навіщо порвав бюлетень депутата Терьохіна

Коаліція обіцяє проводити голосування за кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови Верховної Ради, доки представникам Партії регіонів не набридне перешкоджати процесу голосування.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив член фракції НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, якщо представники Партії регіонів біля скриньок запекло перешкоджають проведенню голосування, він не виключає, що під час підрахунку голосів депутати від Партії регіонів «їх (бюлетені) просто з’їдять». «Нічого, будемо голосувати, поки вони не наїдяться», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу, депутат з фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ пояснив журналістам, що порвав бюлетень Сергія ТЕРЬОХІНА, тому що він «зухвало продемонстрував бюлетені перед очима».

Водночас С.ТЕРЬОХІН написав заяву з проханням видати йому новий бюлетень для голосування.