Богатирьова: сьогодні стартували президентські вибори

Партія регіонів не визнає результатів голосування за кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови Верховної Ради.

Про це в інтерв’ю журналістам повідомила один з лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона виправдала дії Василя КИСЕЛЬОВА, який порвав бюлетень для голосування. На її думку, В.КИСЕЛЬОВ міг піти на такий крок – порвати бюлетень – лише при кричущому порушенні законів і Конституції.

Вона піддала гострій критиці те, як дві фракції (йдеться про БЮТ і “Наша Україна – Народна Самооборона”) брали участь у голосуванні.

«Приходять кланяються то одному, то іншому, то я кажу, що цій країні кінець», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА. Вона підкреслила, що сьогодні стартували президентські вибори. «І Віктор Андрійович (В.ЮЩЕНКО) хай подумає», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.