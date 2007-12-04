Тимошенко: коаліція підтримає єдиного кандидата в президенти...
20:56, 04 грудня 2007Політика
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Лідер БЮТ пояснила умови журналістам
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що у разі довгострокового існування демократичної коаліції, демократичні сили підтримають єдиного кандидата на президентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Якщо буде все добре в демократичній коаліції, якщо вона нормально буде існувати і замість інтриг запропонує суспільству позитивну стратегію, наша політична сила підтримає єдиного кандидата під час президентської кампанії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, це буде вірним кроком, якщо між двома командами будуть чесні стосунки. «Я докладаю всіх зусиль, щоб такі стосунки були», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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