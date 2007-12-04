Тимошенко: коаліція підтримає єдиного кандидата в президенти...

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що у разі довгострокового існування демократичної коаліції, демократичні сили підтримають єдиного кандидата на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Якщо буде все добре в демократичній коаліції, якщо вона нормально буде існувати і замість інтриг запропонує суспільству позитивну стратегію, наша політична сила підтримає єдиного кандидата під час президентської кампанії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, це буде вірним кроком, якщо між двома командами будуть чесні стосунки. «Я докладаю всіх зусиль, щоб такі стосунки були», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.