Вечірнє засідання закрив новообраний голова парламенту
21:47, 04 грудня 2007Політика
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Наступне - в четвер
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито, наступне відбудеться у четвер, 6 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН, вечірнє засідання закрив новообраний голова парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК.
Народні депутати з фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ, а також частково із фракції Блоку Литвина проспівали Державний гімн України.
У сесійній залі також був присутній народний депутат із фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.
Як повідомляв УНІАН, фракції Партії регіонів і КПУ пішли з сесійної зали парламенту.
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