Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито, наступне відбудеться у четвер, 6 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, вечірнє засідання закрив новообраний голова парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК.

Народні депутати з фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ, а також частково із фракції Блоку Литвина проспівали Державний гімн України.

У сесійній залі також був присутній народний депутат із фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, фракції Партії регіонів і КПУ пішли з сесійної зали парламенту.