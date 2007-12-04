Тимошенко: «Прийдуть, куди вони дінуться»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що фракція Партія регіонів не буде блокувати роботу Верховної Ради і повернеться до сесійної зали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Прийдуть, куди вони дінуться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, пояснюючи відсутність депутатів фракції Партії регіонів і КПУ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому до сесійної зали не зайшов глава держави, як це очікувалося, Ю.ТИМОШЕНКО висловила думку, що не варто цього робити, оскільки зал був напівпорожній.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати з фракцій КПУ і Партії регіонів покинули сесійну залу на знак протесту проти неправочинного, на їх думку, голосування за обрання голови Верховної Ради.