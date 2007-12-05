Тимошенко: у Партії регіонів немає шансів виграти суд

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у Партії регіонів немає шансів виграти суд у разі оскарження результатів голосування щодо кандидатури голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву представників ПР щодо намірів оскаржити результати сьогоднішнього голосування.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що у Партії регіонів «нульові шанси» виграти цю справу, оскільки кожен народний депутат має право оприлюднити свою позицію в тому числі і щодо голосування за спікера. Вона підкреслила, що БЮТ є і залишається прихильником скасування таємних голосувань в парламенті як таких. «Це інтриги, підкуп, зради, корупція», - підкреслила вона. При цьому лідер БЮТ висловила впевненість, що демократична коаліція змінить цю норму регламенту.