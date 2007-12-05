Кожен депутат і кожна фракція ВР матимуть рівні права

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК обіцяє, що кожен народний депутат і кожна фракція матимуть рівні права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту після оголошення результатів голосування за його обрання на посаду спікера парламенту.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що планує «бути головою Верховної Ради України як цілісного органу, і мова піде про те, що кожен депутат буде почутий, кожна фракція буде мати рівні права».

«Ми будемо формувати дієздатний орган, який спрямований на розбудову України», - підкреслив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, той, хто хоче працювати, «буде мати можливість це робити, а той, хто не захоче працювати, - нам навряд чи з ним по дорозі».

Він наголосив, що голосування за обрання голови ВР показало, що «коаліція створена не тільки на папері, коаліція створена, і вона ефективно працює і буде працювати».

За його словами, наступним її кроком буде формування нового демократичного уряду.

А.ЯЦЕНЮК подякував фракціям Парії регіонів, КПУ і Блоку Литвина за те, що дали «можливість проголосувати і провести в цих стінах фактично одні з перших демократичних, непідкупних, без політичної корупції, таємних голосувань за голову ВР».

На його думку, проявом нового українського парламентаризму буде пропозиція віддати певні посади представникам опозиції.

«Це буде по-демократичному і по-європейському», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.