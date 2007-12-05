Тимошенко: присутність чи неприсутність Партії регіонів не має значення
Голосів, щоб парламент працював, достатньо
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Верховна Рада працюватиме ефективно навіть якщо Партія регіонів не повернеться до сесійної зали.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала в інтерв’ю журналістам.
"Сьогодні є 227 депутатів, яких достатньо для проведення результативних голосувань", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що від того будуть “регіони” ходити на засідання чи ні «Верховна Рада не буде працювати гірше».
В той же час Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що Партія регіонів під час виборів обіцяла захищати людей і тому, на її думку, буде нелогічним, якщо депутати з Парті регіонів не ходитимуть на роботу.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що протягом року парламент не може бути розпущений і тому присутність, або неприсутність Партії регіонів не має значення.
Також вона підтвердила готовність демократичної коаліції надати опозиції всі необхідні інструменти для ефективного контролю за владою.