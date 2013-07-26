Янукович завтра проведе зустрічі з трьома президентами - розпочне з Путіна

Завтра, 27 липня, Президент України Віктор Янукович проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав, які прибудуть до України для участі у заходах з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, зустрічі відбудуться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11). Зокрема, об 11.00 відбудеться зустріч Януковича з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. На початку зустрічі запланована протокольна зйомка. Представники ЗМІ запрошуються на 10.20. О 12.00 Президент України проведе зустріч з Президентом Республіки Молдова Ніколае Тімофті. На 13.00 запланована зустріч Януковича з Президентом Республіки Сербія Томіславом Ніколичем. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 16.00 26 липня за телефоном: +380 (050) 382 11 58.

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