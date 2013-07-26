Міллер до Києва завтра не приїде

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко.

“У нас немає такої інформації (щодо переговорів по газу). У всякому разі, візит глави “Газпрому” не планувався”, - сказав Бойко.

Як повідомляв УНІАН 23 липня з посиланням на джерело, знайоме з підготовкою візиту в Україну Президента РФ Володимира Путіна, Міллер може бути включений до складу російської делегації, яка 27 липня відвідає Київ у рамках урочистостей з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

Водночас у департаменті з інформаційної політики «Газпрому» відмовилися підтвердити або спростувати цю інформацію. «Офіційно ми не коментуємо цю інформацію», - сказав співробітник компанії.