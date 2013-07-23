Міллер може скласти Путіну компанію під час візиту в Київ

Очільник «Газпрому» Олексій Міллер може бути включений до складу російської делегації, яка 27 липня відвідає Київ у рамках візиту Президента Росії Володимира Путіна на урочистості з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомило джерело, знайоме з підготовкою візиту глави Російської держави.

«Окрім міністрів економічного блоку уряду РФ планується, що участь у святкових заходах візьме очільник «Газпрому» Олексій Міллер», - сказав співбесідник агентства.

Водночас у департаменті з інформаційної політики «Газпрому» відмовилися підтвердити або спростувати цю інформацію.

«Офіційно ми не коментуємо цю інформацію», - сказав співробітник компанії.

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Як повідомляв УНІАН, святкування 1025-річчя Хрещення Русі проходитиме в Україні 27-28 липня. У зв'язку з цим до Києва, зокрема, приїдуть патріарх Московський і всієї Русі Кирил і католикос - патріарх Грузії Ілія Другий.

19 липня прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков повідомив, що Президент Росії Путін планує відвідати Київ на урочистості з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

Джерела УНІАН повідомили, що під час візиту Путіна до Києва обговорюватимуться, зокрема, питання економічного співробітництва двох країн.

«До складу російської делегації мають увійти міністри економічного блоку, які задіяні у проектах у сфері авіації, космосу, суднобудування і режиму загальної торгівлі. Це - Міністерство економічного розвитку, Міністерство промислової політики», - сказав співбесідник агентства.