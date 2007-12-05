Ющенко привітав весь народ з Яценюком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Арсеній ЯЦЕНЮК буде спікером усього парламенту, а не лише окремої частини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні у Києві на нараді з представниками асоціацій та органів місцевого самоврядування.

В.ЮЩЕНКО назвав вчорашнє голосування у Верховній Раді за обрання голови парламенту надзвичайно важливим кроком, побажав А.ЯЦЕНЮКУ успіхів і привітав весь український народ та парламент з цим обранням.

«Я переконаний, що Арсеній Петрович буде тим талановитим спікером українського парламенту, який кожною фіброю відчуває, що він є спікером усього парламенту, а не тільки більшості чи декількох політичних сил», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО назвав обрання А.ЯЦЕНЮКА головою парламенту винятковою політичною подією для вирішення головного питання - забезпечення стабільності в Україні.

Президент висловив переконання, що сьогодні на усіх щаблях влади і громадськість в цілому усвідомлюють важливість подолання політичної кризи.

«Якщо країна не впорається з викликом політичної дестабілізації, у нас будуть забрані ключові елементи нашого прогресу. Політична нестабільність відкидає українські можливості», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що настає етап політичної стабільності. «Я сподіваюсь, що сьогодні український парламент з новими зусиллями, з новим складом, більшістю, з амбіціями береться за виконання надзвичайно благородних речей. Я бажаю Арсенію Петровичу всіляких гараздів і успіхів у цій надзвичайно складній роботі», - сказав Президент.

Він попросив керівників органів місцевого самоврядування надати всіляку допомогу новому голові парламенту.

При цьому глава держави підкреслив, що йдеться не про персоналії, про конкретні політичні сили. За його словами, йдеться про повернення поваги до найвищого законодавчого органу і сил, які його представляють.

«І ми надіємось, що це перший крок до радикальних змін в нашій країні, тому, Арсенію Петровичу, з Богом!», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня було офіційно оголошено про обрання А.ЯЦЕНЮКА на посаду голови Верховної Ради України. За даними Лічильної комісії ВР, кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА шляхом таємного голосування підтримали 227 народних депутатів.