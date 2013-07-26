Янукович просить Божої благодаті

Про це йдеться у зверненні глави держави з нагоди Дня хрещення Київської Русі, текст якого передано УНІАН.

Президент сердечно вітає співвітчизників із 1025-річчям хрещення Київської Русі.

«Україна, багата своєю історією та унікальними культурними надбаннями, є невід'ємною частиною християнської цивілізації, а наша столиця по праву вважається апостольським містом, яке зберегло основи загальноєвропейської культури, політики та вікопомну спадщину, - йдеться у звернені. Ми - спадкоємці Володимирового хрещення - усвідомлюємо силу віри у нелегкі часи випробувань, через які довелося пройти у боротьбі за свою державність і незалежність. Переконаний, що Український народ і надалі плекатиме глибокі християнські традиції та духовні засади Київської Русі задля розквіту рідної землі».

«Прошу для всіх Господнього благословення і Божої благодаті», - зазначає Президент у зверненні.