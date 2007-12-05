Ющенко назвав законопроекти, які він подасть ВР у першу чергу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє внести на розгляд Верховної Ради як першочергові пакети законопроектів про реформування місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у виступі на нараді у Києві з питань місцевого самоврядування.

В.ЮЩЕНКО запропонував створити робочу групу під керівництвом заступників глави Секретаріату Президента Марини СТАВНІЙЧУК та Олександра ШЛАПАКА, до якої мають увійти представники органів місцевого самоврядування.

За його словами, ця робоча група має напрацювати план дій на 2008 рік з декількох блоків, у тому числі з питань реформування законодавства у сфері місцевого самоврядування, внесення змін до бюджету, а також змін до Конституції України. «Я прошу, щоб ми зробили плані дій на 2008 рік», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також пообіцяв, що якщо вже є напрацьовані законопроекти, то він готовий їх внести на розгляд парламенту одразу після того, як ВР ухвалить найголовніше питання – закон про державний бюджет на 2008 рік.