Тимошенко збиралася допустити Росію до контролю над трубою?

Обрання Арсенія Яценюка спікером і наступне за цим прем`єрство Юлії Тимошенко вже не позначаться на зростанні ціни на газ. Про це повідомляють "Экономические Известия" з посиланням на джерело в блоці «Наша Україна — Народна самооборона».

Видання стверджує, що поспішне рішення про нову ціну газу для України – 179,5 доларів за тисячу кубічних метрів, про яку вчора заявив міністр палива і енергетики Юрій Бойко, було ухвалено з двох причин.

Днями стало відомо про бажання Казахстану і Узбекистану (вони досі продавали свій газ для «Газпрому» за ціною $100) збільшити ціну на свій газ. «Нам довелося підписувати угоду з «Газпромом», поки він не завершив свої переговори з узбеками і казахами, - якби ми вирішили чекати, вартість газу в 2008 р. була б ще вищою»», - пояснило виданню джерело в Москві.

«Олександр Турчинов, який за останні місяці неодноразово бував в Москві, встиг домовитися на найвищому рівні, що Тимошенко в обмін на заморожування ціни на газ передасть міноритарний пакет по управлінню українською газотранспортною системою «Газпрому», - так стверджує джерело в НУ-НС. Воно не виключає, що цією домовленістю спровоковано і вашингтонську заяву Олександра Медведева, що російський монополіст відмовиться від RosUkrEnergo, що виконував до цих пір роль політичного стабілізатора ціни на газ. Якщо RosUkrEnergo піде з ринку, це приведе до ліквідації «Укргаз-енерго» — дочки RosUkrEnergo і НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, що вчора голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і міністр палива і енергетики Юрій Бойко досягли домовленості про те, що в 2008 р. Україна купуватиме газ по $179,5 за 1 тис. куб. м. Одночасно у Вашингтоні заступник голови правиління російського монополіста Олександр Мєдвєдєв завірив, що «Газпром» має намір відмовитися від послуг посередника — RosUkrEnergo.

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко також неодноразово заявляла про те, що Украина повинна відмовитися від послуг газових посередників. І згадувала в цьому контексті RosUkrEnergo.