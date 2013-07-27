Міліція затримала 6 активістів за мітинг на Майдані

У Києві міліція затримала шістьох активістів, серед яких були учасники врадіївської ходи, за незаконне проведення мітингу на Майдані Незалежності.

На тему: Свобода і Рух у Києві вимагають «вигнати московського попа»

Як передає кореспондент УНІАН, до учасників врадіївської ходи, які вже тиждень проводять безстрокову акцію протесту проти свавілля міліції на Майдані Незалежності, підійшли близько 30 правоохоронців з вимогою припинити мітинг. Після відмови міліція затримала активістів і відвела їх в автозак. За словами очевидців, серед затриманих були учасники врадіївської ходи.

Правоохоронці від коментарів відмовляються і причини затримання не називають.