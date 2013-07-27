Свобода і Рух у Києві вимагають «вигнати московського попа»

На Європейській площі, біля готелю «Дніпро», зібралися близько сотні прихильників ВО “Свобода” та Народного руху, які протестують проти приїзду Президента Російської Федерації Володимира Путіна та глави Російської православної церкви Патріарха Кирила.

Як передає кореспондент УНІАН, порядок охороняють близько 30 правоохоронців. У підземному переході перебувають близько 20 беркутівців.

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Учасники акції у гучномовці скандують: “Геть московського попа!” та “Геть російський імперіалізм!”.

Перед мітингувальниками виступає народний депутат від партії “Свобода” Андрій Іллєнко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві президенти Росії Володимир Путін, Молдови Ніколае Тімофті та Сербії Томіслав Ніколіч візьмуть участь у святкуванні 1025-річчя Хрещення Київської Русі. Також до Києва прибув глава РПЦ Кирил.