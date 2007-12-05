У 2006 році Яценюк заробив більше півмільйона

13:35, 05 грудня 2007
Політика
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Декларацію про доходи роздали журналістам

Дохід новообраного спікера Верховної Ради Арсенія Яценюка в 2006 році склав 730 529 грн.

Як повідомляє Обозреватель, про це йдеться в його декларації про доходи, яка вчора була роздана журналістам в парламенті.

З них 192 170 грн. значиться як заробітна плата. Все інше – дивіденди, відсотки, роялті.

Крім цього розмір доходу членів сім`ї спікера в цьому ж році склав 140 770 грн. Вони одержані знову ж таки від дивідендів, відсотків, роялті. Також матеріальна допомога в 1943 грн. і страхове відшкодування у розмірі 14 098 грн. Дохід же від підприємницької діяльності склав 78 780 грн.

Також Яценюку належать: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, дача.

Спікер має дві вищі освіти і ступінь кандидата економічних наук. З іноземних мов володіє англійською. У 18 років став президентом юридичної фірми «ЮРЕК ЛТД» в місті Чернівці. А в 27 років був призначений міністром економіки Автономної Республіки Крим. Через чотири роки (2005 р.) – міністра економіки України. Ще через два роки (2007р.) призначений міністром закордонних справ України.

Нагадаємо, 4 листопада, на вечірньому засіданні Верховної Ради України шостого скликання, Арсеній Яценюк оголошений новим спікером. Відповідно до результатів таємного волевиявлення за кандидатуру Арсенія Яценюка проголосувало 227 народних депутатів.

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