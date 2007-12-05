Тимошенко знайшла спільний інтерес з Москвою

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нинішній уряд відповідатиме за провал енергетичної політики і сприяння корупції в паливно-енергетичному комплексі.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Ю.ТИМОШЕНКО щодо домовленості України та Росії про підвищення у 2008 році ціни на газ до 179,5 дол. за тис. куб. м.

“Встановлення ціни на російський газ для України 179,5 доларів за тисячу кубічних метрів засвідчує повний і безумовний провал як енергетичної політики уряду ЯНУКОВИЧА зокрема, так і всієї політики цього уряду загалом”, - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та очолювана ним Партія регіонів йшли на вибори “під гаслами дешевого газу з Росії, а в результаті ми отримали одну з найвищих цін у Східній Європі”.

Лідер БЮТ зауважила, що це сталося при тому, що Росія спочатку погоджувалася на ціну 160 доларів за тисячу кубів. “Але, як бачимо, ділки з уряду ЯНУКОВИЧА після „тяжких та виснажливих переговорів” все ж змогли переконати менеджмент „Газпрому” накинути нам ще 20 доларів. Очевидно, що ці 20 доларів осядуть в бездонних кишенях керівників компанії „РосУкрЕнерго””, - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона нагадала, що голова ради директорів „Газпрому” Дмитро МЕДВЕДЄВ ще на початку жовтня цього року висловив готовність відмовитись від посередницьких послуг компанії „РосУкрЕнерго” при постачанні газу до України. “Тобто, Росії „РосУкрЕнерго” не потрібне. Однак воно дуже потрібне ЯНУКОВИЧУ та його міністрам”, - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона зазначила, що натомість ціна транзиту російського газу територією України фактично не зросла. “У той час як Європа бере за транзит у кілька разів більше, Україна отримує якісь нікчемні копійки. Ціна на газ за останні два роки виросла втричі, а ціна за транзит - всього на 6%. Як можна назвати таку політику? Газосховища України віддані на поталу тому ж таки „РосУкрЕнерго” за ціною, що у 25 разів менша за реальну. Як назвати таке? – Це повномасштабна корупція, що загрожує основам енергетичної безпеки України”, - наголосила лідер БЮТ.

За її словами, енергетична політика уряду В.ЯНУКОВИЧА ”цілком відповідає інтересам прем’єра та його окремих міністрів, але не має жодного відношення до національних інтересів України”.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що відразу після формування нового професійного демократичного уряду в України є шанс розпочати нову конструктивну розмову з російськими колегами, яка виключить посередників в енергетичних відносинах між Україною та Росією.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня Росія та Україна узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м.

Ставка транзиту територією України становитиме 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км, територією Росії для України - 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.

Ціна природного газу для України в 2007 році становить 130 дол. за тис. куб. м на українському кордоні, плата за транзит газу територією України - 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км відстані.