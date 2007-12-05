Коаліція починає з Добкіна і Кернеса?

У парламенті зареєстровано проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ в системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними службових обов`язків.

Як зазначено на офіційному сайті парламенту, ініціаторами створення Тимчасової слідчої комісії ВР є народні депутати України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Микола КАТЕРИНЧУК (“Наша Україна – Народна самооборона”) та Олег ЛЯШКО (БЮТ).

У пояснювальній записці до документу його автори вказують, що у Харкові “мають місце непоодинокі факти порушення Конституції України, законів України” М.ДОБКІНИМ та Г.КЕРНЕСОМ в системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин, зокрема і, під час розгляду питань на засіданнях сесій міської ради.

Тож одним із завдань діяльності ТСК передбачено вивчення обставин порушень законодавства вказаними чиновниками у зазначених сферах, а також оприлюднення відповідної інформації.

Проект постанови передбачає, що до складу ТСК увійдуть 9 народних депутатів від усіх представлених у парламенті фракцій. ТСК діятиме шість місяців з дня утворення. Водночас звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу пропонується заслухати не пізніше тримісячного терміну з дня створення комісії.