Янукович і Путін вдарили в дзвін

Президент України Віктор Янукович та Президент Російської Федерації Володимир Путін на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський» взяли участь в освяченні дзвіниці Святого рівноапостольного князя Володимира.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, чин освячення здійснив Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар.

Янукович та Путін першими вдарили в новоосвячений дзвін.

Митрополит Лазар подарував їм символічні дзвіночки.

«Я хочу, щоб ці дзвони ви зберегли на все життя, і нехай вони нагадують про цю подію. Бережіть віру в православ’я», - сказав митрополит.

Він подякував Президенту України за допомогу у відродженні святині.

«Шановний Вікторе Федоровичу, в цей ювілейний рік Вашою працею виготовлено цей дзвін - точна копія дзвону, який був тут до революції. Так продовжується відродження православної святині, собору, де прийняв хрещення просвітитель Володимир», - наголосив митрополит.

Після церемонії Янукович та Путін вклонилися мощам Святого рівноапостольного князя Володимира у Володимирському соборі і поставили свічки. Президенти подарували храму православні ікони.

*** Дзвін виготовлено до Великодня 5 травня 2013 року на підприємстві АТ «Донецьксталь-МЗ» за старовинною технологією з кольорового металу з додаванням срібла.

На дзвоні зображені ікони: Свята Трійця, ікона Божої Матері «Боголюбська» та «Ігуменя Афонської гори», «Собор всіх Святих», Святий рівноапостольний великий князь Володимир, Святий апостол Андрій Первозванний, Святі Царствені мученики, Святий Олександр Невський.

Вага дзвону становить 793 пуда, вартість - 4 млн грн.

Реконструкцію малої дзвіниці розпочато у червні 2013 року, завершено 26 липня. Вартість реконструкції становить 800 тис. грн.