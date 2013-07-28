Янукович і Путін - у Севастополі, там розпочався морський парад

Командувач Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Олександр Вітко і командувач військово-морськими силами України віце-адмірал Юрій Іл'їн на одному катері обходять парадний стрій кораблів і вітають моряків, передає РІА "Новоcти".

Напередодні у Криму йшов сильний дощ і був сильний вітер, регіональне управління держслужби з надзвичайних ситуацій оголосило на неділю штормове попередження, але до ранку погода покращилася, зараз в місті сонячно, хвиль на морі немає.

У центрі Севастополя зібралися десятки тисяч людей, щоб побачити парад і військово-спортивне свято, на якому флоти України і Росії продемонструють свої бойові можливості.

Співробітник української міліції, що чергує на центральній севастопольської площі, повідомив агентству, що на південному березі севастопольської бухти знаходяться більше 30 тисяч людей, і кількість продовжує зростати. Президенти Росії і України прибули в місто для участі у святкуванні.

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Вони прибудуть на парад після освячення дзвіниці храму святого Володимира в Херсонесі.

Як передає кореспондент УНІАН, українські ВМС під час проведення параду і військово-спортивного свята представлені понад 20 кораблями, катерами і суднами, 10 одиницями озброєння і військової техніки, 5 шлюпками Ял-6. Це, зокрема, такі кораблі, як фрегат «Гетьман Сагайдачний», корабель управління «Славутич», великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», великий підводний човен «Запоріжжя», корвет «Хмельницький», протичовновий корвет «Тернопіль», ракетний корвет «Придніпров’я», морські тральщики, швидкохідні катери тощо.

Крім того, в параді кораблів беруть участь рятувальне судно від Севастопольського морського торгівельного порту і корабель морської охорони від Державної прикордонної служби України.

Парадом кораблів командують перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв і начальник штабу-перший заступник командувача ЧФ РФ контр-адмірал Олександр Носатов, приймають парад командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн і командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр Вітко.

Військово-спортивне свято складається з 15 епізодів, воно організовано з метою демонстрації бойових можливостей сил двох флотів.

Свято відкрило проходження в кільватерному строю ракетного корабля на повітряній подушці «Бора» (ЧФ РФ) з державними прапорами РФ і України і великого підводного човна «Запоріжжя» (ВМС ЗС України) з військово-морськими прапорами України та РФ.

З нагоди відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі вперше буде проведено епізод «Хрещення Київської Русі Володимиром Великим».

Крім того, відбудуться театралізована вистава «Нептун-2013», епізоди «Підводний десант. Вихід на причал 33 богатирів», «Показ можливостей тральних сил по знищенню морських мінних загороджень противника», «Показ можливостей протичовнових сил по знищенню підводних човнів противника» та інші заходи.

До проведення параду і військово-спортивного свята від двох флотів залучено близько 5 тисяч людей особового складу.

По закінченні воєнно-спортивного свята на севастопольців і гостей міста на причалі морського вокзалу чекає показ зразків озброєння і військової техніки.