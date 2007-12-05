Українці відтепер не можуть служити в російській армії і ФСБ

14:14, 05 грудня 2007
Політика
2051

Путін підписав федеральний закон

Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон "Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з питання проходження військової служби іноземними громадянами і особами, що мають подвійне громадянство", повідомляє РІА Новостиз посиланням на  прес-службу Кремля.

Закон прийнятий Державною Думою 13 листопада 2007 року і схвалений Радою Федерації 23 листопада 2007 року.

Закон вносить зміни до деяких законодавчих актів РФ "в цілях виключення вступу на військову службу за контрактом і проходження військової служби в органах федеральної служби безпеки, федеральних органах державної охорони, органах зовнішньої розвідки РФ і федеральному органі забезпечення мобілізаційної підготовки органів державної влади Російської Федерації іноземних громадян і громадян РФ, що мають громадянство (підданство) іноземної держави", йдеться в довідці до закону.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter