ЗМІ: На справу Тимошенко відгукнулася ООН

Також комітет закликав владу докласти зусиль для того, щоб судді у своїй професійній діяльності керувалися принципом неупередженості, йдеться у статті Chicago Tribune, про що повідомляє сайт ВО Батьківщина.

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"Комітет звернув особливу увагу на справу Юлії Тимошенко, висловивши занепокоєння щодо політично мотивованого переслідування колишнього прем’єр-міністра", - йдеться у звіті 18 незалежних експертів Комітету ООН з прав людини.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.